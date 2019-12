Economia de Moçambique reduz crescimento no terceiro trimestre de 2019

A economia de Moçambique cresceu à taxa homóloga de 2,0% no terceiro trimestre de 2019, tendo mantido a tendência de recuo que se verifica desde o primeiro trimestre do ano, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) ao divulgar as Contas Nacionais relativas ao período em análise.

Depois de no quarto trimestre de 2018 ter crescido à taxa homóloga de 3,0%, a economia de Moçambique entrou num processo de desaceleração, tendo registado taxas de crescimento de 2,5% no primeiro trimestre, 2,3% no segundo trimestre e agora 2,0% no terceiro trimestre.

O desempenho da economia no terceiro trimestre de 2019 foi atribuído pelo INE em primeiro lugar ao sector terciário, que cresceu em 2.85%, com maior destaque para os ramos de Transportes, Armazenagem, Actividades Auxiliares dos Transportes, Informação e Comunicações com um crescimento de 5.8% e de Aluguer de Imóveis e Serviços Prestados às Empresas com 4,1%.

O sector secundário ocupa o segundo lugar com um crescimento de 2,28%, induzido pelos ramos de Electricidade, Gás e Água com 3,7% e da Construção com 2,6%, a que se seguiu a Indústria Transformadora com 1,3%.

O sector primário registou um decréscimo na ordem de -0.37%, sendo que contribuíram para tal os ramos da Indústria Extractiva e Mineira com -3,7% e a Pesca com -2.2%, tendo o da Agricultura, Pecuária, Caça, Silvicultura, Exploração Florestal e Actividades Relacionadas crescido 0,97%. (Macauhub)