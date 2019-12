Próximo governo de Macau terá como tarefa prioritária a reforma da administração pública

A tarefa prioritária do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) será a reforma da administração pública, ao abrigo de uma estratégia de “criar primeiro para reformar depois”, disse segunda-feira o Chefe do Executivo nomeado Ho Iat Seng.

Ho, que será empossado no cargo no próximo dia 20, em que se assinala o 20° aniversário da constituição da RAEM, explicitou que aquela estratégia pode ser definida com tendo dois momentos, o primeiro dos quais será centrar-se-á no aperfeiçoamento das leis, legislações e instruções relacionadas com a área da administração pública, sendo o segundo a definição da direcção da reforma.

Ho Iat Seng referiu ainda a necessidade de formação de equipa, que promoverá a mobilidade vertical dos funcionários públicos, no decurso de uma conferência de imprensa em que tanto o Chefe do Executivo como os titulares dos principais cargos e o Procurador do Ministério Público do V Governo da RAEM, responderam, na sede do Governo, às perguntas da comunicação social.

O Chefe do Executivo nomeado disse que, embora se tenha criado uma boa base para a área da administração pública nos últimos 20 anos, consegue identificar determinados aspectos que podem ser melhorados, pelo que espera encontrar um ponto de partida adequado para a reforma e comprometeu-se a esclarecer melhor o público e a Assembleia Legislativa sobre o assunto em Abril.

A primeira tarefa do próximo executivo será, no entanto, a preparação do Relatório das Linhas de Acção Governativa, cuja apresentação decorrerá em Abril de 2020. (Macauhub)