Cabo Verde identifica 7 projectos para concorrer ao I Plano Nacional de Investimentos em Economia Azul

Um grupo de sete projectos já está identificado para integrar ou concorrer ao I Plano Nacional de Investimentos em Economia Azul (PNIEA I) em Cabo Verde, entre os quais projectos de requalificação da orla marítima e de aquacultura, anunciou a coordenadora nacional do Programa de Economia Azul.

Iolanda Brites adiantou que esses sete projectos, apresentados pelas câmaras municipais e pelos sectores público e privado, estão de acordo com o conceito e os princípios da economia azul que se quer implementar em Cabo Verde, segundo a agência noticiosa Inforpress.

No final de um encontro realizado terça-feira na Praia, a coordenadora nacional disse que os projectos têm de respeitar três componentes – social, económico e ambiental – posto o que, dispondo de orçamento, estarão prontos para serem apresentados a financiamento.

O processo de transição para economia azul em Cabo Verde conta com o financiamento do Banco Africano do Desenvolvimento e com a assistência técnica da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

O governo cabo-verdiano pretende um processo de transição para a economia azul através da identificação de projectos e investimentos alinhados com os princípios da economia azul em que prevalece a conservação dos ecossistemas aquáticos e marinhos, da utilização e gestão sustentáveis dos recursos oceânicos e da inclusão social.

Iolanda Brites lembrou que o executivo aprovou o quadro estratégico unificado para economia azul, que estabelece as orientações para o desenvolvimento PNIEA e o Programa Plurianual de Apoio ao Processo de Transição como instrumentos para facilitar a transição do país para um modelo de crescimento sustentável ancorado nos princípios acima referidos. (Macauhub)