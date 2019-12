Moçambique passa a ter serviços de cabotagem a partir do primeiro trimestre de 2020

Os serviços de cabotagem em Moçambique vão ter início no primeiro trimestre de 2020, indo o serviço ser prestado por uma empresa constituída ao abrigo de uma parceria público-privada, anunciou quarta-feira em Maputo o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita.

Um memorando de entendimento nesse sentido foi assinado em Março de 2018 entre a estatal Empresa Moçambicana de Transporte Marítimo e Fluvial (Transmarítima) e a Peschaud Moçambique, subsidiária do grupo francês de logística terrestre, fluvial, lacustre e marítima Peschaud et Cie International.

O ministro disse que a revitalização da cabotagem no país visa diversificar as modalidades de transporte, devendo ter como impacto imediato a redução do custo de transporte dos produtos e, consequentemente, de preços ao consumidor final, segundo o matutino Notícias, de Maputo,

No princípio da década de 80, o governo criou a Empresa Moçambicana de Navegação (Navique), que detinha o monopólio do transporte de carga de cabotagem e possuía uma frota de 21 navios, para uma costa de aproximadamente 2700 quilómetros de extensão.

Com o fim da guerra civil em 1992 e o reinício da circulação rodoviária registou-se a diminuição de carga nos portos moçambicanos em paralelo com a diminuição do número de navios por abates e sem reposição.

O ministro falava na primeira cerimónia de graduação da Escola Superior de Ciências Náuticas, uma instituição de ensino superior tutelada pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, que formou 115 alunos em cursos como navegação marítima, direito marítimo, engenharia de máquinas marítimas e economia e gestão de portos. (Macauhub)