Instituto Politécnico de Macau inaugura centro de formação de intérpretes

O Centro Internacional Português de Formação em Interpretação de Conferência, quinta-feira inaugurado pelo Instituto Politécnico de Macau (IPM), visa consolidar o papel de Macau como plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, disse o presidente do IPM, Im Sio Kei.

O Centro, fruto da cooperação de longa data entre a Direcção-Geral de Interpretação da União Europeia e o IPM, ajudará ainda a reforçar a cooperação entre Macau, os países de língua portuguesa e as regiões da China continental na formação de quadros em língua portuguesa, proporcionando em simultâneo a qualidade dos recursos humanos.

Na cerimónia de inauguração, Im Sio Kei, fez uma retrospectiva sobre as diversas actividades organizadas pelo Instituto Politécnico de Macau e pela Direcção-Geral de Interpretação da Comissão Europeia (DG-SCIC), enfatizando a importância desta parceria que se traduz, entre outros, no sucesso do curso de formação profissional de interpretação de conferência, realizado no IPM durante os últimos 15 anos.

Entre os participantes da formação contam-se professores de Macau, da China continental e de várias instituições de ensino superior de Portugal, bem como intérpretes dos ministérios e dos governos locais, tendo os tradutores-intérpretes profissionais dos diversos departamentos do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e da Rádio Internacional da China beneficiado também dos cursos de formação.

Através deste programa de formação, o IPM tem promovido o modelo de formação em interpretação da União Europeia entre as instituições de ensino superior da China continental, contribuindo activamente para o desenvolvimento da interpretação em língua portuguesa em Macau, na China e na Ásia.

Im Sio Kei disse também que este Centro permite estreitar a cooperação entre o IPM e a DGSCIC, o que resulta no reforço da formação dos professores de interpretação chinês-português do IPM, no apoio pedagógico e no estágio dos pós-graduandos do Curso de Mestrado em Tradução e Interpretação Chinês-Português, e garante a continuação da oferta do curso intensivo de interpretação em conferências.

A criação do Centro Internacional Português de Formação em Interpretação de Conferência e a abertura do Curso de Mestrado em Tradução e Interpretação Chinês-Português são passos importantes para consolidar a capacidade de formação de intérpretes de excelência em Macau e fortalecer as ligações profissionais e institucionais entre a União Europeia, Macau e a China continental. (Macauhub)