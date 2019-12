Standard Bank Moçambique lança serviço Agente África-China

O Agente África-China é um novo serviço que pretende auxiliar os empresários de Moçambique a estabelecerem contactos e comunicarem com fornecedores e vendedores chineses, bem como gerir o processo de importação de bens e serviços, disse quarta-feira em Maputo a gestora de clientes do Africa-China Banking do Standard Bank Moçambique.

Tanuja Viriato disse que para a introdução deste novo serviço o banco conta com uma parceria de Banco Industrial e Comercial da China, que vai garantir as transacções através de uma carta de crédito emitida pelo Standard Bank, carta essa que procura dar aos importadores o tempo suficiente para receberem e venderem as mercadorias antes de efectuar o pagamento.

“Com este serviço, pretendemos eliminar todas as barreiras que os nossos clientes e empresários enfrentam actualmente”, disse Tanuja Viriato, à margem da cerimónia de lançamento da nova plataforma, segundo a imprensa moçambicana.

O conselheiro Económico e Comercial da Embaixada da República Popular da China, Liu Xiaoguang, referiu que as relações comerciais entre Moçambique e China são muito boas e proveitosas, para ambos os países e acrescentou que com este novo serviço o Standard Bank está a apoiar as empresas chinesas e moçambicanas a realizarem os seus negócios, abrindo, desde modo, um mundo de possibilidades para as entidades que importam bens e serviços da China.

O diplomata considerou que a nova plataforma constitui uma oportunidade de as empresas importarem, com maior segurança e qualidade, bens produzidos na China, país cuja relação comercial com Moçambique ultrapassou este ano já mais de dois mil milhões de dólares. (Macauhub)