Vale Moçambique é a maior empresa do país pelo segundo ano consecutivo

A Vale Moçambique, subsidiária do grupo brasileiro Vale, foi considerada como a maior empresa de Moçambique em 2018, segundo o estudo relativo a 2019 efectuado pela sociedade KPMG Auditores e Consultores.

Este é o segundo ano consecutivo em que a empresa que explora as minas de carvão de Moatize, na província central de Tete, e o Corredor Logístico de Nacala, no norte, lidera a lista das 100 maiores empresas do país.

No segundo lugar surge a Mozal, fábrica de fundição de alumínio, seguida da Electricidade de Moçambique, que completa o pódio no terceiro lugar.

“As cem maiores empresas de Moçambique” é a principal publicação de negócios de Moçambique desde 1998 e visa a promoção da transparência e a distinção da excelência.

O ministro da Indústria e Comércio, Ragendra de Sousa, ao intervir na cerimónia de apresentação do estudo, disse que o mesmo tem o mérito de contribuir para o reforço da transparência no ambiente de negócios, fornecendo ao público uma informação objectiva sobre o desempenho das empresas no mercado. (Macauhub)