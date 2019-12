Angola Sodiam obtém receita de 27,85 milhões de dólares com segundo leilão internacional de diamantes

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) obteve uma receita de 27,85 milhões de dólares com a venda de cinco lotes de diamantes que haviam sido colocados em leilão público internacional a 20 de Novembro passado, informou a empresa em comunicado.

O leilão, que encerrou na sexta-feira, incluía a oferta de quatro lotes da Sociedade Mineira do Catoca constituídos por dois com 127,69 quilates cada, um formado por sete pedras especiais com um peso total de 210,66 quilates e quatro por duas pedras de 110,12 quilates.

A Sodiam anunciou no comunicado que as empresas internacionais Venus Jewell e Da Trading arremataram todos os lotes em leilão, que haviam merecido a atenção de 29 empresas de cinco países, número próximo das 31 que participaram no primeiro leilão, em Janeiro.

O primeiro leilão, realizado em Janeiro de 2019 com a participação de 31 empresas de oito países, resultou num encaixe de cerca de 16,7 milhões de dólares com a venda de um lote de sete pedras de diamantes em bruto.

O governo de Angola aprovou em Dezembro de 2018 o Regulamento Técnico de Comercialização de Diamantes em Bruto, que pôs termo ao monopólio da comercialização de diamantes em bruto que existia no país. (Macauhub)