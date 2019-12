Linha da Taipa do Metro Ligeiro de Macau entra em funcionamento

A linha da Taipa do Metro Ligeiro de Macau entrou hoje, 10 de Dezembro, em funcionamento, depois de ter sido inaugurada pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On, informou a sociedade gestora da infra-estrutura.

A Sociedade do Metro Ligeiro de Macau (SMLT) informou igualmente que os residentes poderão viajar experimental e gratuitamente até ao dia 31 de Dezembro.

O comunicado da empresa adianta que a linha da Taipa “irá proporcionar uma nova alternativa de mobilidade aos residentes locais e turistas.”

A linha da Taipa, com o comprimento de 9,3 quilómetros e um total de 11 estações, não só abrange as zonas residenciais principais do centro da Taipa, os bairros antigos e as zonas turísticas, mas também liga os três postos fronteiriços importantes por via marítima, terrestre e aérea em Macau.

Está em estudo a construção de mais um ramal da linha da Taipa que ligará o percurso à zona de Seac Pai Van, em Coloane.

Os primeiros estudos do sistema do metro ligeiro de Macau iniciaram~se em 2003 tendo em 2011 sido adjudicado à empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries o contrato de fornecimento de material para a construção da 1ª fase do sistema do metro ligeiro de Macau. Em 2013 iniciaram-se as obras agora concluídas.

O percurso da linha de metro na península de Macau ainda está em discussão apesar de estarem já a decorrer obras ligadas ao projecto junto à ponte Sai Van. (Macauhub)