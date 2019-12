Lista negra da União Europeia inclui companhias aéreas de Angola e de São Tomé e Príncipe

Todas as companhias aéreas de Angola, à excepção da transportadora aérea de bandeira e da Heli Malongo, fazem parte da “lista negra” das 115 companhias proibidas de voar para a União Europeia, segundo a lista revista segunda-feira divulgada em Bruxelas.

As companhias em questão são a Aerojet, Guicango, Air Jet, Besteflya Aircraft Management, Heliang, SJL e Sonair, esta última propriedade da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol).

São Tomé e Príncipe tem duas companhias na “lista negra”, a saber a Africa’s Connection e a STP Airways.

«A decisão ilustra os esforços contínuos para oferecer o mais alto nível de segurança, não só para os viajantes europeus, mas também para os viajantes de todo o mundo, porque a segurança na aviação não conhece fronteiras ou nacionalidades», afirmou Adina Vălean, comissária europeia para os Transportes.

Entre as 115 companhias banidas encontram-se empresas de países como Moldávia, República do Congo, Eritreia, Iraque, Afeganistão, Serra Leoa e Sudão, entre outros.

Do total, seis integram a lista a título individual, por motivos relacionados com problemas de segurança das próprias transportadoras, sendo que as restantes 109 são mencionadas no documento por controlo insuficiente pelas respectivas autoridades nacionais. (Macauhub)