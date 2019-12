EUA aprovam novo programa de ajuda a Moçambique

O governo federal dos Estados Unidos da América aprovou um novo programa de financiamento para Moçambique de cinco anos que visa reduzir a pobreza através de investimentos específicos que proporcionem o aumento do crescimento económico, informou a Corporação do Desafio do Milénio (MCC, na sigla em inglês).

“Tenho o prazer de anunciar uma nova parceria com Moçambique para um novo programa de financiamento”, afirmou o presidente executivo da MCC, Sean Cairncross, no comunicado disponível na página da instituição.

A MCC é um programa do governo dos EUA que providencia subsídios por um período determinado a países em desenvolvimento e que satisfaçam “padrões rigorosos de boa governação”, desde o combate à corrupção até ao respeito pelos direitos humanos.

Moçambique concluiu com sucesso o seu primeiro compacto da MCC em Setembro de 2013 e demonstrou recentemente melhorias políticas no indicador de desempenho, segundo o comunicado divulgado em Washington.

No primeiro programa, Moçambique recebeu 507 milhões de dólares, que foram aplicados em diversos projectos. (Macauhub)