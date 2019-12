Importações de Angola sofrem redução de 10% no período de Janeiro a Outubro de 2019

O valor das importações efectuadas por Angola no período de Janeiro a Outubro de 2019 sofreu uma redução homóloga de 10% para 1,339 mil milhões de dólares, informou quarta-feira em Luanda o vice-governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias.

Tal redução, prosseguiu o vice-governador no decurso de uma conferência de imprensa sobre o financiamento à economia promovida pelo Ministério da Economia e Planeamento, deve-se às medidas tomadas pelo governo no sentido de aumentar a produção nacional de bens.

Tiago Dias, citado pela imprensa angolana, disse ainda que na importação de produtos alimentares teve um lugar uma redução de 21,7% em termos de valor, quando se compara com as divisas despendidas no período homólogo de 2018.

“Caso tais medidas não tivessem sido adoptadas, Angola teria um agravamento na sua balança de transacções com o exterior, tendo em atenção que a receita das exportações apresentou no mesmo período de tempo uma quebra homóloga de 19,4”, disse.

Do montante de 1,339 mil milhões de dólares despendidos com a importação de produtos, 205 milhões de dólares foram-no na compra de arroz, 204 milhões de dólares na compra de carne de frango, 186 milhões de dólares na compra de óleo de palma, 137 milhões de dólares na compra de açúcar e 124 milhões de dólares na compra de farinha de trigo, entre outros. (Macauhub)