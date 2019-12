Produção petrolífera de Angola manteve tendência de queda em Novembro

A produção petrolífera de Angola voltou a cair em Novembro passado, tendo perdido 75 mil barris por dia (bpd) para 1,284 milhões de bpd segundo fontes secundárias, informa o relatório mensal sobre o mercado petrolífero da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Angola estava a produzir 1,634 milhões de bpd em 2017, a produção no ano seguinte caiu para 1,505 milhões de bpd e a tendência registada ao longo de 2019 tem sido no sentido da queda tendo, por exemplo, produzido 1,404 milhões de bpd em Setembro, 1,358 milhões em Outubro e os mencionados 1,284 milhões de bpd em Novembro.

Tendo por base a comunicação directa, a produção angolana caiu 118 mil bpd em Novembro para 1,273 milhões de bpd, ocorrendo aqui a mesma tendência de queda do que a verificada tendo por base fontes secundárias.

A 177ª reunião da Conferência de Ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, reunida na semana passada em Viena, decidiu aumentar em meio milhão de bpd os cortes na produção decididos em 2018, de 1,2 milhões de bpd.

No encontro da semana passada, Angola, que participou com uma delegação chefiada pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, manteve firme a sua posição de aumentar a produção de 1,390 milhões de bpd para 1,436 milhões de bpd, sendo que este valor foi alcançado este ano apenas no primeiro trimestre. (Macauhub)