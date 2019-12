Banco Nacional de Angola efectua compra coerciva de divisas a bancos comerciais

O Banco Nacional de Angola (BNA) efectuou quarta-feira a compra coerciva de cerca de 89,5 milhões de dólares a quatro bancos comerciais que haviam excedido os limites de posição cambial, acumulando moeda adquirida e não repassada aos clientes, informou o banco central em comunicado divulgado quinta-feira em Luanda.

O comunicado acrescenta ter a compra coerciva tido lugar devido ao facto de os bancos comerciais em questão não estarem a cumprir a legislação em vigor, que estabelece a manutenção diária de uma posição cambial que não exceda 5,0% dos fundos próprios regulamentares.

A lei também obriga a que, não havendo instruções de clientes ou não tendo condições de as executar, os bancos comerciais devem vender o excesso de divisas aos demais bancos no mercado cambial interbancário ou, em último caso, ao BNA.

O Banco Nacional de Angola recordou ainda que, nos termos do Aviso 14/19, de 2 de Dezembro, o limite de posição cambial baixa de 5,0% para 2,5% a partir do dia 2 de Janeiro de 2020, em consonância com as mais recentes decisões da Comissão de Política Monetária que procura estimular maior dinamismo e eficiência do mercado cambial.

O Jornal de Angola escreveu que a reforma cambial iniciada pelo BNA em Janeiro de 2018 e aprofundada no final de Outubro último, com a liberalização da taxa de câmbio, tem estado a resultar na convergência das taxas do mercado secundário e paralelo, com sinais de que este último está a esgotar a capacidade de oferecer mais kwanzas por unidade de dólar e de euro.

Dados estatísticos relativos a terça-feira indicam que o diferencial entre a taxa das casas de câmbio e a do paralelo era de 8,37% para o dólar e de 4,28% para o euro, depois de no início os serem de 15,5% e 15,1%, respectivamente. (Macauhub)