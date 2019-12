Empresa Brasileira de Aeronáutica lança um novo avião a jacto

O avião a jacto E175-E2 da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), o terceiro da família E-Jets E2, efectuou quinta-feira o seu voo inaugural, descolando das instalações da empresa em São José dos Campos, Estado de São Paulo, segundo anúncio oficial.

A Embraer irá utilizar três aviões na campanha de certificação do E175-E2, sendo o primeiro e o segundo protótipos utilizados para testes aerodinâmicos, de desempenho e de sistemas e o terceiro protótipo para validar as tarefas de manutenção, indo ser equipado com interior.

O E175-E2 pode ser configurado com 80 assentos em duas classes ou até 90 em classe única, afirmando a empresa que permitirá economizar até 16% em combustível e 25% nos custos de manutenção por assento em comparação com o E175.

Em Angola, a Embraer manifestou interesse em negociar com o governo do país a venda do seu mais recente avião comercial, modelo E195-E2 com capacidade até 146 passageiros, para rotas internacionais.

“O E195-E2 consome 30% menos combustível do que o B737-700, sendo o seu custo de manutenção quase 40% menos do que o dos actuais aviões usados pela TAAG”, comparou o vice-presidente de vendas da Embraer para África e Médio Oriente, Raul Villaron. (Macauhub)