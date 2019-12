Investidores do Brasil e da Índia interessados em explorar carvão em Moçambique

A exploração de carvão mineral na localidade de Mucangadzi, distrito de Zumbo, nordeste da província central moçambicana de Tete, será reactivada a partir do próximo ano, disse o administrador distrital, Djone Manhoso.

O administrador disse ainda ao matutino Notícias, de Maputo, que um grupo de empresários do Brasil e da Índia esteve no primeiro semestre deste ano em Mucangadzi para encontros com o governo distrital, líderes comunitários e população.

Nos encontros, os investidores apresentaram, em linhas gerais, os objectivos da reactivação da exploração de carvão mineral de Mucangadzi, paralisada desde a década de 1980 devido à guerra civil de 1976/1992.

O jornal escreveu igualmente que a produção de carvão mineral na província de Tete registou uma quebra de 21,9% no primeiro semestre de 2019, com 4,743 milhões de toneladas contra 6,070 milhões de toneladas no período homólogo de 2018.

O director provincial dos Recursos Minerais e Energia, Grácio Cune, disse ao Notícias que a baixa resultou da paralisação de uma das frentes da empresa Vale Moçambique e da queda excessiva da chuva nos primeiros seis meses de 2019. (Macauhub)