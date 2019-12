Presidente de Angola convidado para visita oficial ao Brasil

O Presidente de Angola recebeu um convite para efectuar uma visita oficial ao Brasil, que lhe foi endereçado pelo Presidente Jair Bolsonaro e transmitido pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Fraga Araújo, quinta-feira em Luanda, informou a imprensa angolana.

No final da audiência que lhe foi concedida, o ministro brasileiro disse que o governo do seu país vai continuar a participar no processo de desenvolvimento e crescimento de Angola, sobretudo com investimentos ligados ao sector privado.

No âmbito da visita do ministro das Relações Exteriores, as repúblicas de Angola e Federativa do Brasil assinaram quinta-feira, em Luanda, um acordo de cooperação sobre segurança e ordem interna.

Durante um encontro com o seu homólogo angolano, Manuel Augusto, Ernesto Araújo declarou que este seu périplo por África, que incluiu passagens por Angola, Cabo Verde, Nigéria e Senegal, é um “testemunho do empenhamento que o Brasil quer ter com o continente africano” e “expressão do novo Brasil” de Jair Bolsonaro.

Os dois países estabeleceram relações diplomáticas a 12 de Novembro de 1975, tendo o Brasil sido o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, proclamada a 11 de Novembro de 1975.

Cinco anos mais tarde, em 1980, Angola e o Brasil assinaram o Acordo Geral de Cooperação Económica, Técnico-científica e Cultural, instrumento que constitui a base fundamental para o desenvolvimento da cooperação bilateral e em 2010 um acordo de Parceria Estratégica. (Macauhub)