Antiga administradora regressa ao Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

A antiga administradora do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Glória Batalha Ung, regressou ao instituto depois de ter sido levantada a medida de coacção aplicada no âmbito de uma investigação criminal, noticiou a Rádio Macau.

O regresso ocorreu a 1 de Novembro, tendo Glória Batalha Ung assumido a função de técnica superiora no Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos, adiantou a estação emissora.

A investigação criminal, tornada pública em Outubro de 2018 pelo Comissariado Contra a Corrupção, dizia respeito a alegadas irregularidades na apreciação de pedidos de fixação de residência por investimento.

Na sequência do caso, Glória Batalha, que era vogal executiva no IPIM e também secretária-geral adjunta do Fórum Macau, foi suspensa do exercício de funções públicas.

Glória Batalha Ung foi uma das implicadas na investigação, a par com o ex-presidente do IPIM, Jackson Chang, suspeito de crimes de corrupção passiva, falsificação de documento e violação de segredo, que está em prisão preventiva desde Julho. (Macauhub)