Presidente da China visita Macau de 18 a 20 de Dezembro

O Presidente da China, Xi Jinping, visitará Macau de 18 a 20 de Dezembro a fim de participar nas cerimónias comemorativas do vigésimo aniversário da constituição da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Xi, que é igualmente secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, presidirá igualmente à cerimónia de tomada de posse do quinto governo da RAEM, liderado pelo Chefe do Executivo Ho Iat Seng.

A notícia divulgada pela Xinhua acrescenta ainda que Xi Jinping “fará uma inspecção à Região Administrativa Especial de Macau.”

A anterior visita de Xi Jinping a Macau teve lugar em Dezembro de 2014, por ocasião da passagem do 15⍛ aniversário da constituição da Região Administrativa Especial de Macau e da tomada de posse do segundo e último governo do Chefe do Executivo Chui Sai On. (Macauhub)