BAD empresta 20 milhões de euros a Cabo Verde para apoiar sector privado

O Banco Africano de Desenvolvimento concedeu um empréstimo de 20 milhões de euros a Cabo Verde para financiar a 2ª fase do Programa para a Competitividade do Sector Privado e o Desenvolvimento Económico Local (PSC-LED II), informou a instituição financeira em comunicado.

O governo de Cavo Verde informou por seu turno que PSC-LED visa “garantir um crescimento inclusivo e sustentável e a diversificação da economia”, com “especial ênfase no sector privado nacional e nos intervenientes locais”, tendo em conta “a sua potencial contribuição” para a economia.

Algumas das iniciativas específicas do PSC-LED II são a promoção de um ambiente de competitividade através da revisão do Código Comercial, da elaboração de legislação para as insolvências judiciais e de uma estratégia para a transição do sector informal para o formal.

O comunicado do Banco Africano de Desenvolvimento refere que os seus parceiros neste projecto incluem o Banco Mundial e a União Europeia, bem como os governos de Luxemburgo e de Portugal. (Macauhub)