Angola tem 14 milhões de utilizadores de telefonia móvel

Angola tem actualmente mais de 14 milhões de utilizadores de telefonia móvel e cerca de sete milhões de assinantes do serviço de acesso à Internet, informou terça-feira em Luanda o presidente do Instituto Angolano das Comunicações (Inacom).

Os dados foram avançados por Leonel Augusto durante um encontro entre o órgão regulador das comunicações angolanas e os operadores de serviços das comunicações electrónicas e dos serviços postais do país, que decorreu em Luanda.

“Temos já uma taxa de cobertura elevada, não ainda aquela que queremos, sendo necessário continuar a melhorá-la com a realização de novos investimentos”, disse o presidente do Inacom, ao recordar que a população de Angola está actualmente estimada em 28 milhões de pessoas.

Leonel Augusto recordou que as candidaturas apresentadas ao concurso público internacional para o quarto operador de telecomunicações em Angola vão ser divulgadas dia 22 de Janeiro de 2020 pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação.

O presidente do Inacom informou ainda que a partir do primeiro trimestre de 2020 os interessados poderão solicitar as respectivas licenças de multi-serviços, através do SEPE – Portal dos Serviços Públicos Electrónicos do Governo de Angola.

Trata-se de um documento que permite ao operador disponibilizar diversos serviços, desde telefonia móvel e fixa, Internet, serviço de TV por assinatura e cabo.

Angola conta actualmente de três empresas que prestam serviços de telecomunicações, Unitel, com uma quota de mercado de 80%, Movicel, com os restantes 20% e Angola Telecom, cuja posição é praticamente insignificante, estando previsto que uma parcela de 45% desta última venha a ser privatizada. (Macauhub)