Grupo Mota-Engil ganha contrato de 115 milhões de euros em Angola

A Mota-Engil Engenharia e Construção África ganhou um concurso público em Angola com uma proposta de 115 milhões de euros para a realização num período de tempo de 30 meses de três obras, informou o grupo Mota-Engil em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

As três obras são a conclusão do sistema elevatório norte, a construção do perímetro irrigado do Calueque, na província do Cunene, no sul de Angola, e a construção de uma central de geração híbrida.

O comunicado acrescenta estar que o financiamento integral deste projeto seja assegurado por uma instituição de crédito à exportação.

O grupo Mota-Engil informou no mesmo comunicado ter a subsidiária Mota-Engil Latin America obtido um contrato no valor de 195 milhões de euros e um prazo de execução de 36 meses nas Honduras para a construção de uma nova instalação hidroelétrica denominada de El Tornillito com uma potência instalada de 194 MW. (Macauhub)