Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau altera padrão de deslocação dos visitantes a Macau

A abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, em Outubro de 2018, alterou o padrão de deslocação dos visitantes a Macau, incluindo a diminuição do uso dos terminais marítimos, é umas das conclusões de um estudo elaborado pela Direcção dos Serviços de Turismo de Macau.

O estudo sobre o “Impacto da abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau na indústria turística”, realizado de Abril a Setembro de 2019, revelou ainda que o nível de satisfação geral e de vários aspectos da ponte dos visitantes que entraram em Macau foi de perto de 90%.

Os dados do estudo, em que foram validados 3070 questionários, mostram que 42,7% dos visitantes de Macau indicaram que irão reduzir o uso dos terminais marítimos (Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior) devido à abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

O padrão de viagens terrestres e marítimas dos visitantes de Hong Kong, em específico, mudou significativamente, com 60,6% a indicar que irão reduzir o uso dos terminais devido à abertura da ponte.

O relatório também assinala que, embora a maioria dos visitantes use o mesmo posto fronteiriço para entrada e saída de Macau, conseguiu atrair visitantes que entram em Macau para utilizarem o Aeroporto Internacional de Macau. tendo entre aqueles que entraram em Macau pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (posto fronteiriço de Zhuhai-Macau), 23,7% saído pelo Aeroporto Internacional de Macau.

Em simultâneo, distribuiu para as cidades vizinhas os visitantes que viajam via aérea para Macau, sendo que 21,9% dos visitantes que chegaram pelo Aeroporto Internacional de Macau usaram a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau para sair da cidade.

Uma percentagem elevada, de cerca de 72% dos visitantes que entraram em Macau, referiu que com a abertura da ponte integrarão Macau e Hong Kong no seu itinerário (viagens Macau-Hong Kong), tendo mais de 60% dos visitantes afirmado que vão visitar Macau e outras cidades da China continental.

As cinco principais cidades para as quais os visitantes de Macau se deslocam com maior frequência devido à abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau são Macau, Hong Kong, Zhuhai, Cantão e Shenzhen. (Macauhub)