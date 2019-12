Proposta de Fundo Soberano de Moçambique fica concluída em 2020

A elaboração da proposta para a criação de um Fundo Soberano financiado com as receitas da exploração de gás natural ficará concluída em 2020, disse segunda-feira em Maputo o governador do Banco de Moçambique.

Rogério Zandamela, ao discursar na sessão de encerramento do ano económico do banco central, especificou que dos “trabalhos técnicos para a adopção de de um modelo transparente para a gestão das receitas provenientes dos recursos minerais” resultará uma proposta que servirá de base para as discussões ao nível político e com todos os intervenientes, incluindo a sociedade civil.

Este passo surge depois de um longo período de debate público sobre os mecanismos de gestão e poupança dos fundos que têm estado a cair nas contas públicas no âmbito da exploração dos recursos naturais, particularmente minerais e hidrocarbonetos.

Moçambique tem reservas de gás natural estimadas em cerca de 270 biliões de pés cúbicos e, embora a exploração dos recursos descobertos na bacia do Rovuma esteja prevista para se iniciar apenas em 2022/2023, o grupo sul-africano Sasol há muitos anos que extrai gás natural em Pande, Temane e Inhassoro, na província de Inhambane. (Macauhub)