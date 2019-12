Província do Huambo, em Angola, atrai interesse das autoridades da cidade de Taizhou, na China

A província do Huambo é um bom lugar onde investir, devido à sua posição geo-estratégica e às potencialidades agro-pecuárias e turísticas que possui, disse terça-feira naquela cidade o presidente do Comité Político Consultivo da cidade de Taizhou, na província de Zhejiang.

Lu Xiao Sheng, ao prestar declarações no final de um encontro com a governadora da província do Huambo, Joana Lina, com a qual abordou aspectos de interesse comum, citou o projecto Jiangzhou Agriculture, Lda., subsidiária da Jiangsu Jiangzhou Agricultural Science & Technology Development Co., como sendo a prova inequívoca de que a região é bastante atractiva ao investimento, sobretudo nos domínios da agricultura e da indústria.

Com um investimento de 12 milhões de dólares, numa área de 2544 hectares, este projecto, que gerou 180 postos de trabalho, consiste no cultivo de produtos hortícolas, árvores de fruto e cereais, além da criação de gado bovino, segundo a agência noticiosa Angop.

Lu adiantou que a província do Huambo tem muitos recursos, à semelhança de Taizhou, aliada a disponibilidade da governadora Joana Lina na promoção do investimento privado estrangeiro, com o objectivo redimensionar o parque industrial.

Por este motivo, manifestou a intenção de assinar um protocolo de cooperação que vise o desenvolvimento de acções conjuntas, com a deslocação, entre Maio a Junho de 2020, de um grupo de empresários do Huambo à cidade de Taizhou e vice-versa, para que as duas regiões possam conciliar os respectivos planos de desenvolvimento.

Taizhou é uma cidade moderna, com uma população estimada em cinco milhões de habitantes, repartidas em 13 municípios e que possui vasta experiência nos sectores da saúde, educação e cultura.

Já a província do Huambo, localizada no planalto central de Angola, com uma extensão territorial de 35 771 quilómetros quadrados, possui uma população de 2,51 milhões de habitantes, distribuídos em 11 municípios, que fazem da agro-pecuária a principal fonte de sustento. (Macauhub)