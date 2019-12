Governo de Angola coloca em concurso público exploração do Terminal Multiuso do Porto de Luanda

As empresas interessadas em explorar o Terminal Multiuso do Porto de Luanda têm até 30 de Março de 2020 para apresentar uma proposta ao concurso público internacional lançado pelo governo de Angola na passada segunda-feira, 16 de Dezembro, informa um comunicado oficial.

O concurso público, prossegue o comunicado, visa promover o desenvolvimento e melhoria da eficiência da actividade portuária da capital angolana, através do envolvimento de operadores privados com experiência comprovada no sector.

O referido concurso publico é dirigido a empresas ou associações de empresas nacionais e estrangeiras que comprovadamente detêm experiência na actividade em referência ou que reúnam os requisitos exigidos no programa, no caderno de encargos e na legislação em vigor.

As empresas interessadas em participar no concurso terão de apresentar, obrigatoriamente, capital próprio realizado não inferior ao equivalente a 25 milhões de dólares e ainda uma facturação média anual dos últimos 3 exercícios fiscais não inferior ao equivalente a 100 milhões de dólares.

O Terminal Multiuso do Porto de Luanda, é uma infra-estrutura portuária que se dedica à operação simultânea de carga geral e contentores, possui um cais de 610 metros, uma profundidade de 12,5 metros e conta com uma área de 181 mil metros quadrados com capacidade para movimentar 2,6 milhões de toneladas por ano. (Macauhub)