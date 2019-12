Presidente Xi Jinping afirma que China está orgulhosa do progresso de Macau

O Presidente Xi Jinping afirmou, quarta-feira ao chegar a Macau, que o governo e o povo chinês estão orgulhosos dos sucessos e do progresso de Macau desde que a administração do território regressou à China há 20 anos.

Numa curta declaração no aeroporto de Macau, no início de uma visita de três dias ao território, Xi Jinping disse estar satisfeito de estar de novo na “linda cidade de Macau” e recordou que em Outubro foi celebrado o septuagésimo aniversário da fundação das República Popular da China e que dia 20 de Dezembro de assinala o vigésimo aniversário do regresso da administração de Macau à China.

“É importante salientar a experiência e as características de Macau na aplicação do princípio ‘Um país, dois sistemas”, afirmou, para acrescentar que “em conjunto iremos estabelecer o plano para o futuro desenvolvimento económico de Macau.”

O presidente afirmou igualmente estar disponível para, durante a sua estada, trocar opiniões e assuntos com individualidades de diversos sectores da sociedade local.

Após a chegada, o Presidente Xi recebeu o Chefe do Executivo Chui Sai On, a quem elogiou pelo seu trabalho em concretizar em Macau o princípio “Um país, dois sistemas” e ter ao longo de dez anos consolidado e promovido a prosperidade e estabilidade do território.

Na sexta-feira o Presidente chinês dará posse ao novo governo de Macau chefiado por Ho Iat Seng.

Esta é a sexta visita que Xi faz a Macau. Em 2000 e 2001, como governador da província de Fujian esteve em Macau e mais tarde, em 2005, como secretário do Partido Comunista chinês na província de Zhejiang.

Em 2009 Xi Jinping esteve em Macau na qualidade de vice-presidente e em 2014 como presidente da República Popular da China para estar presente nas celebrações do 15º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau e dar posse ao segundo governo chefiado por Chui Sai On. (Macauhub)