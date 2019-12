President Xi Jinping elogia as conquistas económicas e sociais de Macau

O Presidente da China, Xi Jinping, elogiou, quinta-feira, durante uma recepção oferecida por ocasião da sua visita a Macau, as conquistas económicas e sociais feitas pela Região Administrativa Especial nos últimos 20 anos, que permitiram “um desenvolvimento económico muito rápido e uma melhoria muito significativa do bem-estar da população.”

Xi, num discurso de seis minutos perante 600 convidados, disse que os êxitos alcançados por Macau “devem-se à aplicação plena do princípio de ‘um país, dois sistemas’, ao grande apoio do Governo Central e da China interior, às acções pró-activas do Governo da Região Administrativa Especial e à unidade e esforços de todos os círculos sociais de Macau.”

Xi Jinping elogiou Macau por ter combinado os princípios e requisitos de “um país, dois sistemas” com a realidade local e assinalou cinco pontos que considerou fundamentais para o sucesso de Macau.

O Presidente chinês referiu “o amor à Pátria e a Macau” com o primeiro ponto e assinalou que após a transferência da administração para a China em 1999 “os patriotas de Macau consideraram este aspecto como o mais importante e fundamental.”

A consolidação da Constituição e da Lei Básica em Macau, a colaboração e equilíbrio entre o Chefe do Executivo, os órgãos executivos e legislativos e a independência dos órgãos judiciais foram referidos também pelo Presidente como pontos importantes que levaram ao desenvolvimento e progresso de Macau.

Xi Jinping referiu-se igualmente à atitude positiva e pró-activa de Macau e da sua população para integrar o desenvolvimento nacional, aproveitando as oportunidades criadas pelas estratégias nacionais como a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e a construção da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau.

O Presidente Xi afirmou a concluir que “Macau sabe aproveitar as políticas favoráveis do Governo Central” e considerou que “a inclusão e a harmonia fortalecem a coesão social, prova de que o Governo e as pessoas de todos os círculos sociais da Região administrativa Especial de Macau compreendem profundamente que ‘a unidade faz prosperar a família’ e a harmonia traz boa sorte (…) o que permite resistir conscientemente a todos os distúrbios que vêm do exterior.”

Chui Sai On, na sua última intervenção como Chefe do Executivo de Macau, indicou que “o governo tem vindo a reforçar a coordenação, o planeamento e a promoção do posicionamento de Macau enquanto ‘Um Centro e Uma Plataforma’, a tirar pleno proveito das vantagens da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.”

“O governo tem-se empenhado na divulgação das indústrias emergentes, tais como convenções e exposições e medicina tradicional chinesa, do sector financeiro com características próprias e ainda no fomento do desenvolvimento sustentável e da diversificação adequada da economia local”, disse

Entre as várias visitas que Xi Jinping efectuou a departamentos governamentais, escolas e outras instituições do território, contam-se uma às futuras instalações do Complexo de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, localizado junto à Torre de Macau, que considerou como importante instrumento para reforçar a capacidade de intervenção de Macau como plataforma em sintonia com a necessidades do país. (Macauhub)