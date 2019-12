Presidente Xi Jinping lembra que “um país” é pré-condição e base de “dois sistemas”

O Presidente Xi Jinping disse hoje que a população de Macau reconhece que “um país” é a pré-condição e a base de “dois sistemas”, respeitando o sistema socialista adoptado no país e tratando correctamente as relações com as autoridades centrais.

Xi, que falava por ocasião das celebrações do 20º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e da posse do quinto governo, referiu que ao longo deste período existem experiências bem sucedidas em Macau relacionadas com o princípio ”um país, dois sistemas.”

“Macau teve desde sempre confiança no princípio ‘um país, dois sistemas’ e os seus êxitos mostram a vitalidade e as vantagens da sua aplicação” disse.

O Presidente afirmou ser necessário assegurar a direcção correcta da aplicação de “um país, dois sistemas”, assumir as responsabilidades de o defender e garantir a solidez da sua base social e política.”

“É fundamental que o novo Governo e toda a sociedade da RAEM pensem grande, tenham visão de longo prazo, estejam preparados para o perigo mesmo em tempos de paz e procurem novos avanços enquanto permanecem no percurso correcto”, disse Xi.

O Presidente chinês disse esperar que Macau continue avançando de acordo com os tempos, melhore ainda mais a sua governação e o empreendedorismo, tendo como base o desenvolvimento sustentável e saudável da economia.

“É importante identificar o foco e os projectos chaves da diversificação adequada da economia. É melhor alinhar-se pro-activamente às estratégias nacionais, como a cooperação “Faixa e Rota” e a Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, podendo centrar-se na exploração da ilha de Hengqin mediante cooperação com Zhuhai, e visando abrir espaço ao desenvolvimento de longo prazo de Macau”, afirmou.

Xi defendeu ainda que Macau deve continuar a servir os cidadãos de modo a melhorar e consolidar ainda mais as suas vidas.

Já na parte final do seu discurso o presidente Xi destacou que “após o retorno à Pátria de Hong Kong e Macau, os assuntos das duas Regiões Administrativas Especiais são totalmente domésticos para a China. Não precisamos de nenhuma força externa a apontar o dedo e nos julgar.”

“É firme como rocha a determinação do Governo e do povo chinês de defender a soberania, segurança e os interesses de desenvolvimento do país. Jamais toleraremos qualquer ingerência nos assuntos de Hong Kong e de Macau”, disse Xi, amplamente aplaudido pelos mais de mil convidados às cerimónias.

O Presidente Xi Jinping lembrou finalmente que 30 anos passados sobre a grande visão de Deng Xiaoping sobre o conceito “um país, dois sistemas” é natural que os seus arranjos institucionais precisem de ser melhorados constantemente “pelo que estamos confiantes de que os chineses, incluindo os de Hong Kong e Macau, têm sabedoria e toda a capacidade para melhorar o quadro institucional para “um país, dois sistemas” e a sua prática de modo a aperfeiçoar a governação das Regiões Administrativas Especiais. (Macauhub)