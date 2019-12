O Chefe do Executivo Ho Iat Seng disse, durante uma visita à província limítrofe de Guangdong, que a cooperação com Zhuhai na promoção conjunta da Ilha de Hengqin, no sentido de aumentar o espaço de crescimento e injectar uma nova dinâmica ao desenvolvimento de Macau, a longo prazo é um dos objectivos do seu governo.

Durante um encontro como dirigentes de Guangdong, disse esperar que os dois territórios “reforcem a cooperação, aproveitem as vantagens próprias, aprofundem a colaboração em várias áreas, nomeadamente o comércio e investimento, o intercâmbio humano e os assuntos relacionados com a vida da população, acelerem a construção do Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau e do Parque Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau, como também promovam as infra-estruturas transfronteiriças.”

Durante a visita ao município de Zhuhai, adjacente a Macau, Ho Iat Seng afirmou que o governo de Macau irá consolidar a relação entre Guangdong e Macau, aprofundar a cooperação e participar na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, a fim de concretizar um desenvolvimento com benefícios mútuos, em prol de servir o progresso do país.

Os responsáveis, tanto de Guangdong como de Zhuhai, asseguraram a Ho Iat Seng que irão tudo fazer para reforçar a cooperação com Macau, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento de Macau e do Interior da China.

O Chefe do Executivo, nesta sua primeira visita desde que assumiu o governo de Macau, visitou o Posto Fronteiriço da Ilha de Hengqin, o Parque Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau, a zona reservada ao projecto do “Novo Bairro de Macau” na Ilha de Hengqin e o novo posto fronteiriço da Ilha de Hengqin.

A delegação chefiada por Ho Iat Seng esteve no dia 23 em Cantão e no dia seguinte em Zhuhai. (Macauhub)