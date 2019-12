A empresa moçambicana Nyiky Group, Lda dispõe já do financiamento necessário para construir uma central de energia solar na Machabje, no município da Macia, na província de Gaza, sul de Moçambique, disse o presidente do Conselho de Administração ao matutino Notícias, de Maputo.

Pedro Chamba disse ainda ter a empresa conseguido angariar cerca de 43 milhões de dólares junto de parceiros que não especificou, estando o projecto na fase de desenvolvimento, que inclui a elaboração dos estudos de viabilidade económica e financeira e de impacto ambiental.

O presidente da empresa adiantou ao jornal estar previsto que as obras de construção da central tenham início em Junho de 2020, estando igualmente a decorrer de momento conversações com a estatal Electricidade de Moçambique no sentido de vender a energia produzida à rede nacional.

O projecto, com uma capacidade de 20 megawatts e ocupando uma área de 40 hectares, tem como principais objectivos a diversificação de fontes para a produção de energia eléctrica e electrificação de Moçambique com energias renováveis bem como contribuir para o aumento do número da população moçambicana com acesso à energia eléctrica. (Macauhub)