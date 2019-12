A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e o grupo Total iniciaram o desenvolvimento conjunto das actividades de comercialização de produtos derivados do petróleo na sequência da aprovação do negócio pela Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC), segundo um comunicado do grupo francês.

A esta nova etapa, iniciada a 21 de Dezembro de 2018, segue-se a recepção da aprovação, exigida pela ARC, para a incorporação da empresa de capital misto Total Marketing & Services Angola, SA, detida em participações iguais pelos grupos Sonangol e Total.

Um desenvolvimento que se traduzirá, numa primeira fase, na distribuição de combustíveis e na venda de lubrificantes a empresas e particulares, através de uma rede de postos de abastecimento com a marca “Total”, sendo que o primeiro foi inaugurado em Luanda, em Dezembro de 2018.

A Sonangol disponibiliza à empresa mista 45 postos de abastecimento existentes, situados em áreas urbanas ao longo das estradas principais em 10 províncias costeiras e do centro do país e o grupo francês contribui com os recursos financeiros necessários para que se atinjam os objectivos dos parceiros, que são a duplicação do número de postos de abastecimento num período de cinco anos e no desenvolvimento das actividades viradas para o negócio e a venda de lubrificantes.

A Total está presente em Angola desde 1953, onde emprega cerca de 1500 trabalhadores que actuam nos quatro ramos de negócio: exploração, produção, gás, energias renováveis, Marketing e Serviços, assim como comércio e expedição. (Macauhub)