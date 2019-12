O porto de Luanda processou 1,64 milhões de toneladas de carga no terceiro trimestre de 2019, uma quebra real de 318,25 mil toneladas ou percentual de 16,2% comparativamente com o período homólogo de 2018, segundo o boletim estatístico da empresa pública Porto de Luanda.

O boletim divulgado pela empresa e citado pela agência noticiosa Angop revela ainda que a carga em contentores registou uma redução de 16%, enquanto a que chegou a granel baixou 29%.

O porto da capital angolana recebeu no período em análise 112 navios de longo curso, 15 navios de cabotagem e 874 de apoio à actividade petrolífera.

A frequência de chegada para os navios de longo curso foi de aproximadamente 1,2 navios/dia, representando uma redução de 12% em relação a igual período do ano transacto.

Dados estatísticos relativos à evolução da produção nos últimos anos, que estão disponíveis na página electrónica da empresa, indicam ter a carga processada no porto atingido um pico próximo de 14 milhões de toneladas em 2014, tendo vindo a decrescer desde então.

O governo de Angola lançou dia 16 de Dezembro um concurso público internacional para a exploração do Terminal Multiuso do Porto de Luanda, tendo dado um prazo até 30 de Março de 2020 para que as empresas interessadas apresentem as respectivas propostas.

O Terminal Multiuso do Porto de Luanda é uma infra-estrutura que se dedica à operação simultânea de carga geral e de contentores, possui um cais de 610 metros, uma profundidade de 12,5 metros e conta com uma área de 181 mil metros quadrados com capacidade para movimentar 2,6 milhões de toneladas por ano. (Macauhub)