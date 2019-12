Macau tinha no final do mês de Novembro mais de 240 mil veículos matriculados, tendo-se observado um crescimento ligeiro de 0,4% face ao final do mês homólogo de 2018, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O número de automóveis ligeiros (109,24 mil) e o de motociclos (99,5 3mil) subiu 1,3% e 2,2%, respectivamente, enquanto o de ciclomotores (24,06 mil) baixou 8,4%, segundo as Estatísticas dos Transportes e Comunicações referentes a Novembro de 2019.

Nos onze primeiros meses de 2019 o número de veículos com matrículas novas totalizou 11,35 mil, menos 14,4% face ao mesmo período de 2018.

No final de Novembro havia 116,97 mil utilizadores da rede telefónica fixa, uma quebra de 6,4% em termos homólogos, tendo o de utilizadores da rede telefónica móvel aumentado 10,6% para 2,45 milhões.

Havia ainda 585,14 assinantes registados dos serviços de acesso à Internet, número que representa um aumento homólogo de 22,5%. (Macauhub)