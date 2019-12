O Parque Nacional da Gorongosa, localizado na província de Sofala, centro de Moçambique, abre em 2020 um acampamento para turistas no coração da reserva, com tendas totalmente equipadas, anunciou a instituição em comunicado divulgado na sua página electrónica.

Cercado por árvores de grande porte, o acampamento Muzimu vai ter seis tendas elevadas com plataformas privativas a partir dos quais se pode observar o rio Mussicadzi, acima do qual vão estar localizadas.

“Passadiços elevados vão ligar as tendas para que os hóspedes possam passear pelo mato” e nalguns lugares “os caminhos descem ao nível do solo, permitindo que elefantes, hipopótamos e antílopes se movam das margens do rio para as planícies para além do acampamento.

Apesar de estarem no meio de um parque natural, um dos principais de África, o alojamento inclui comodidades como piscina, serviço de lavandaria e acesso à Internet através da rede de Wi-Fi na área principal de convívio.

O Parque Nacional da Gorongosa apresenta-se como “o principal parque nacional de vida selvagem de Moçambique”, localizado na extremidade sul do Vale do Rift do leste africano, dispondo no seu interior de “alguns dos ecossistemas biologicamente mais ricos e geologicamente mais diversos do continente.” (Macauhub)