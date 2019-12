A taxa de desemprego em Cabo Verde diminuiu de 12,2% em 2018 para 10,7% no primeiro semestre de 2019, uma redução de 1,4 pontos percentuais, tendo a taxa de subemprego aumentado sete pontos percentuais para 21,7%, informou segunda-feira na Praia o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados relativos ao mercado de trabalho divulgados pelo INE indicam que a população empregada ascende a 206,3 mil pessoas, um aumento de 11,3 mil pessoas face a 2018, contribuindo assim para um aumento da taxa de actividade de 55,6% para 57,1% e da taxa de emprego/ocupação de 48,8% para 50,9%, face aos mesmos indicadores estimados em 2018.

A população desempregada foi estimada em 24,8 mil pessoas, segundo os mesmos dados, sendo que no meio urbano baixou de 12,4% em 2018 para 10,3% no primeiro semestre de 2019, tendo-se no meio rural observado tendência inversa, com um aumento de 0,4 pontos percentuais para 11,9%.

Os mesmos dados indicam ainda que o grupo etário com maior taxa de desemprego é o dos jovens de 15-24 anos, com 25,7%, a que se segue o grupo etário de 25-34 com 11,2%. (Macauhub)