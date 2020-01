O Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, disse, na sua mensagem de Ano Novo à população de Macau, que o governo irá executar as orientações dadas pelo Presidente Xi Jinping na sua visita a Macau de modo a dar resposta às aspirações da população.

Ho Iat Seng assegurou que irá impulsionar a construção da região administrativa especial tendo em conta a sua posição como “Um Centro”, “Uma Plataforma” e “Uma Base.”

“A prioridade da nossa acção será dar resposta às grandes aspirações da população – a reforma da Administração Pública, a construção de um governo que age segundo a Lei e é imparcial, ao serviço da população e dos seus interesses,” disse Ho.

O Chefe do Executivo considerou ainda como prioridade do seu governo o fomento da diversificação adequada da economia, o desenvolvimento de novas indústrias e de novos tipos de negócio e a criação de novos suportes para o crescimento económico.

São igualmente prioridades de Ho Iat Seng “a optimização de acções vocacionadas para o bem-estar da população e para a melhoria efectiva da sua qualidade de vida, a intensificação de iniciativas dirigidas à juventude e a criação de condições indispensáveis ao seu crescimento, formação e sucesso e a elevação da consciência nacional dos jovens.”

O reforço da cooperação regional, no quadro da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau, o aprofundamento da cooperação de Macau com Guangdong e Zhuhai, em particular com a Ilha de Hengqin, e a extensão faseada da cooperação a outras regiões, possibilitando assim um maior espaço de desenvolvimento para Macau, foram também pontos considerados prioritários para a sua governação. (Macauhub)