A economia de São Tomé e Príncipe deverá crescer à taxa homóloga de 3,5% em 2020, prevendo-se que a taxa de inflação ronde 6,6%, afirmou o governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Américo Barros, quando efectuava o balanço do ano económico de 2019.

O governador adiantou que o crescimento previsto será o resultado da execução do programa de investimento público, que conta com financiamentos doBanco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento e República Popular da China, “entre outros parceiros estratégicos para São Tomé e Príncipe.”

Tendo a inflação acumulada em Novembro último sido de 5,7 % face a 8,0% no período homólogo de 2018, Américo Barros disse esperar em 2020 uma inflação a rondar 6,6 %, que considera “compatível com a contracção da oferta monetária em 5,2 %, segundo a agência noticiosa STP-Press.

O governador, depois de manifestar-se preocupado com o facto de o crescimento do Produto Interno Bruto do país não ter ultrapassado 1,5% em 2019, disse que a evolução das contas externas é igualmente preocupante, “na medida em que as reservas internacionais líquidas garantem apenas 1,6 meses de importações.”

“A conjuntura económica internacional em 2019 foi, de facto, bastante adversa aos propósitos da economia são-tomense”, disse Américo Barros, tendo sublinhado que “no actual contexto, o crescimento do produto será sustentado essencialmente pela evolução positiva do turismo e da agricultura.” (Macauhub)