A exploração comercial das redes de lojas Poupa-Lá e Paparoca, de Angola, vai ser alvo de um concurso público a ser lançado no primeiro trimestre de 2020, anunciou em Luanda o ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior.

O Jornal de Angola escreveu que das 32 lojas comerciais Paparoca criadas pelo governo no âmbito do Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e Distribuição de Produtos Básicos (Presild) e do Programa de Expansão da Rede Comercial (Percom) apenas três não eram geridas por entidades privadas.

Na cerimónia de cumprimentos de fim de ano, Joffre Van-Dúnem Júnior garantiu que as infra-estruturas, executadas a nível de todo o país, já estão a ser registadas como património do Estado e, posteriormente, serão colocadas a concurso público para reabrirem, atendendo a que a maior parte não funciona.

Numa primeira fase, disse o ministro, serão submetidas a concurso as lojas das redes Poupa-Lá e Paparoca, situadas em Luanda, sendo que nas restantes províncias do país ainda decorre o processo de levantamento.

Joffre Van-Dúnem Júnior havia anunciado em Janeiro de 2019 a reabertura, em breve, da rede de lojas Poupa Lá e dos Centros Logísticos de Distribuição (CLOD), inoperantes devido à situação económica e financeira de Angola.

“Será necessário um concurso público para se encontrarem gestores credíveis, que assumam estas importantes infra-estruturas e possam, no mais curto espaço de tempo, recolocá-las ao serviço da população e dos operadores económicos”, sublinhou o ministro nessa data. (Macauhub)