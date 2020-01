Macau recebeu a visita de 39,4 milhões de visitantes em 2019, um aumento de 10% comparativamente a 2018, ano em foram contabilizados 35,8 milhões, segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública.

A maior parte dos visitantes, cerca de 28 milhões ou 71% do total, provinha da China continental, sendo os restantes grandes números relativos a visitantes de Hong Kong e de Taiwan.

Os 10 grandes mercados emissores de visitantes para Macau foram em 2019 a Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Estados Unidos, Malásia, Indonésia, Tailândia, Índia, Singapura e Austrália, não tendo os números relativos a estes países sido divulgados.

O comunicado adianta que o número de viajantes que utilizam o posto fronteiriço de Macau na ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau tem estado a crescer continuamente desde a abertura a 23 de Outubro de 2018, tendo registado 13,3 milhões de entradas e saídas, ou cerca de 7,0% do total.

Com um número crescente de viajantes a utilizarem a ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau, o número de entradas e saídas nos terminais marítimos do Porto Exterior e da Taipa caiu 37% e 30%, respectivamente, quando comparado com 2018.

Entretanto, o Aeroporto Internacional de Macau registou 9,6 milhões de passageiros em 2019, um acréscimo anual de 16%, informou a Companhia do Aeroporto de Macau (CAM).

O comunicado sublinha o facto de o número de passageiros que utilizaram o aeroporto representar 14 vezes a população de Macau, que no final de Setembro ascendia a 676,1 mil pessoas. (Macauhub)