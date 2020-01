A receita bruta do jogo nos casinos de Macau registou em Dezembro a maior contracção em termos homólogos de 2019, com uma quebra de 13,7% para 22 838 milhões de patacas (2854 milhões de dólares), informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Após uma série de crescimentos homólogos positivos iniciados em Agosto de 2016, o ano agora encerrado registou apenas quatro meses de crescimento homólogo da receita, tendo os restantes oito meses sido de contracção, alguns dos quais com variações percentuais elevadas, como é o caso de Janeiro, com menos 5,0%, Abril com menos 8,3%, Agosto com menos 8,6%, Novembro com menos 8,5% e agora Dezembro.

A receita bruta angariada ao longo de 2019 caiu mais de 10 mil milhões de patacas comparativamente à contabilizada em 2018, tendo-se situado em 292 455 milhões de patacas (33 556 milhões de dólares), montante que representa uma quebra homóloga de 3,4%.

A receita bruta contabilizada em 2018 ascendeu a 302 846 milhões de patacas (37 855 milhões de dólares).

Macau dispunha de 41 casinos no final do terceiro trimestre de 2019, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, dois da Wynn Resorts (Macau), quatro da Melco Crown (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6756 mesas e 17 348 máquinas de jogos. (Macauhub)