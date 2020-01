O Banco Económico de Angola prevê realizar na íntegra até final de Junho próximo o aumento de capital aprovado em assembleia-geral de accionistas realizada em Agosto de 2019, informou a instituição em comunicado segunda-feira divulgado em Luanda.

A decisão está em conformidade com as principais conclusões divulgadas pelo Banco Nacional de Angola no quadro do exercício de Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA), que instruiu o BE a fazer o aumento do capital social.

Na Assembleia-Geral do Banco Económico foi deliberada uma necessidade de capitalização superior à confirmada nos resultados do exercício do AQA realizado ao BE, com referência a 31 de Dezembro de 2018.

Esta capitalização vai permitir acomodar os desvios resultantes das imparidades identificados no AQA.

A AQA permitiu concluir que os bancos Económico (BE) e de Poupança e Crédito (BPC) representavam cerca de 96% das necessidades de capitalização face aos requisitos mínimos regulamentares em vigor, com referência a 31 de Dezembro de 2018.

O Banco Económico, herdeiro do falido Banco Espírito Santo Angola, tem por accionistas a Lektron Capital (30,98%), Geni Novas Tecnologias (19,90%), Sonangol (16,00%), Sonangol Vida (16,00%), Novo Banco (9,72%) e Sonangol Holding (7,40%). (Macauhub)