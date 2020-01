Cinco das 28 companhias de seguros que operam em Angola concentraram 75% dos prémios de seguros emitidos em 2018, com um valor estimado em 104 842 milhões de kwanzas (cerca de 214 milhões de dólares) , segundo um estudo da Agência Reguladora de Supervisão de Seguros de Angola (Arseg).

As cinco companhias em questão são a Ensa Seguros, Saham Angola, Fidelidade Angola, Nossa Seguros e Global Seguros que obtiveram nos últimos cinco anos, no total, uma produção calculada em 451 782 milhões de kwanzas (925 milhões de dólares).

O estudo “O sector segurador e dos fundos de pensões em Angola – 2014/2018” indica ainda que no último ano do intervalo as 10 principais seguradoras (que incluem a Bic Seguros, Prudencial Seguros Tranquilidade Angola, Bonws Seguros e Fortaleza Seguros) concentraram 92% da produção do mercado somando 139 726 milhões de kwanzas.

O sector desembolsou no período em análise (2014/2018) 6269 milhões de kwanzas para indemnizar titulares de seguros do ramo Vida e 255 648 milhões para os segurados do ramo Não-Vida, ainda segundo o mesmo documento.

O relatório da Arseg refere que, neste período, o valor das indemnizações cresceu cerca de 65%, tendo apresentado um agravamento gradual, com excepção dos anos de 2015 e 2018, em que se registaram quebras ligeiras.

À semelhança da produção, a maior parte das indemnizações recaiu, essencialmente no ramo Não-Vida, representando mais de 90% do total, de que se destacam os seguros de Acidentes, Doença e Viagens e Automóvel.

O documento apresenta uma análise da situação económica, financeira e patrimonial do sector, assim como o respectivo enquadramento na conjuntura nacional e internacional. (Macauhub)