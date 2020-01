A Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) e a Angola Cables assinaram recentemente um memorando de entendimento que visa aumentar as oportunidades de negócios entre Macau, a China continental e os países de língua portuguesa, segundo um comunicado divulgado em Macau.

A operadora informa no comunicado que o memorando de entendimento, assinado em Dezembro de 2019, visa igualmente promover estratégias e oportunidades para estabelecer uma ligação entre o projecto da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau a países de língua portuguesa na África e nas Américas.

O presidente executivo da CTM, Vandy Poon Fuk Hei, é citado na nota divulgada dizendo que a empresa que dirige pretende desempenhar um papel significativo na promoção da cooperação comercial entre empresas da China e países de língua portuguesa, aproveitando o estatuto de Macau enquanto plataforma.

A Angola Cables possui uma rede de cabos submarinos que liga os continentes da região atlântica, possui centros de dados em Angola e no Brasil e está a promover a plataforma digital do sul do Atlântico.

O presidente executivo da Angola Cables, António Nunes, disse que a expansão das ligações no hemisfério sul pode ajudar a desbloquear as muitas vantagens e benefícios trazidos pelo acesso digital seguro – da promoção do comércio externo ao desenvolvimento económico robusto. (Macauhub)