O Banco Mundial prevê que o Produto Interno Bruto de Angola cresça este ano à taxa de 1,5%, valor que representa uma quebra de 1,4 pontos percentuais relativamente à previsão divulgada em Junho de 2019, revela o relatório sobre as Perspectivas Económicas Globais, divulgado em Washington.

Para 2021 e 2022, o último ano do intervalo considerado, o Banco Mundial prevê que a economia de Angola registe crescimentos de 2,4% e 3,0%, respectivamente, sendo que no caso de 2021 a taxa apresenta uma perda de 0,4 pontos percentuais comparativamente com a previsão anterior.

“A actividade económica em Angola deverá ter-se contraído 0,7% em 2019, devido à queda da produção petrolífera pelo quarto ano consecutivo, devido ao retorno menor dos campos mais antigos e ao adiamento dos investimentos em nova capacidade”, lê-se no relatório.

Nas perspectivas para este ano, o Banco Mundial chama ainda a atenção que “as recentemente anunciadas reformas no sector petrolífero devem apoiar uma recuperação da produção”, que é essencial para Angola sustentar o crescimento económico, dado que a economia continua ainda fortemente dependente da produção e exportação de petróleo.

As previsões constantes nas Perspectivas Económicas Globais para três países africanos de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique – revelam-se bastante consistentes, praticamente sem alterações quando comparadas com as incluídas no relatório anterior.

Cabo Verde, por exemplo, deverá ter um crescimento económico de 5,0% de 2020 a 2022, sendo as diferenças percentuais relativamente às anteriores previsões todas positivas, com 0,6 pontos percentuais em 2019, 0,4 pontos percentuais em 2020 e 0,3 pontos percentuais em 2021.

A economia da Guiné-Bissau deverá crescer a 4,9% em 2020 e 5,0% em 2021 e 2022, sendo as diferenças relativamente às incluídas no relatório de Junho de 2019 de mais 0,3 pontos percentuais em 2019, de mais 0,1 pontos percentuais em 2020 e de menos 0,5 pontos percentuais em 2021.

Por último, Moçambique deverá ter um crescimento económico com maiores oscilações, prevendo o Banco Mundial 3,7% para 2020, 4,2% para 2021 e 4,4% para 2022, sendo as diferenças percentuais comparativamente às anteriores previsões de zero pontos percentuais em 2019 e 2021 e de mais 0,2 pontos percentuais em 2020. (Macauhub)