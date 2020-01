O Cabo Verde Investment Forum (CVIF) 2020 realiza-se de 1 a 3 de Julho na ilha do Sal, anunciou o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças na cerimónia de apresentação pública da edição deste ano daquele encontro, da apresentação dos resultados do CVIF2019 e da Plataforma de Investimento.

Com este fórum, afirmou Olavo Correia, citado pela agência noticiosa Inforpress, pretende-se continuar a persistir na promoção de Cabo Verde enquanto destino de investimentos.

O ministro das Finanças recordou que o governo assume-se como um elemento facilitador, “que vai à procura das oportunidades, cria um quadro legal, cria um espaço de contacto entre os promotores e investidores, gestores, para que os investimentos possam ser concretizados”.

Olavo Correia, que apelou ao sector privado que aproveite as oportunidades, afirmou que como agente facilitador, o governo vai continuar a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que as coisas aconteçam de forma “mais intensa” e para que se possa atingir a meta de crescimento económico de 7,0%.

O coordenador do Cabo Verde Investment Fórum e presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Manuel Lima, considerou que os resultados da edição de 2019 foram positivos e este ano querem continuar com a mesma dinâmica, mas superando-a.

Falando dos resultados da edição de 2019, que aconteceu na ilha do Sal, informou que foram identificados 78 projectos, mas apenas 41 tiveram a aprovação da comissão para serem apresentados durante o fórum.

Segundo o presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, os 41 projectos apresentados estavam avaliados no montante de 50,5 milhões de euros, estando a maioria ligado ao sector do turismo e transporte.

Participaram deste evento representantes de todos os continentes e mais de 25 nacionalidades, com destaque para Cabo Verde, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Luxemburgo, França, Senegal, Alemanha e Nigéria.

O fórum tem o alto patrocínio do Gabinete do primeiro-ministro e é organizado em parceria com o governo, o Ministério das Finanças, a Bolsa de Valores, a Câmara de Comércio de Barlavento e a Câmara do Sotavento de Cabo Verde. (Macauhub)