Os grupos estatais indianos Oil and Natural Gas Corp (ONGC), Bharat Petroleum e Oil India começaram a desembolsar a sua quota-parte de cerca de dois mil milhões de dólares para o projecto de exploração de gás natural Área 1 da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, noticiou o jornal indiano Economic Times.

Os três grupos têm uma participação combinada de 30% no projecto que no ano passado anunciou a decisão final de investimento para investir cerca de 15 mil milhões de dólares na exploração dos poços e no processamento e liquefaccão do gás extraído.

Cerca de 60% daquele montante deverá ser angariado com recurso a dívida e os restantes 40% com contribuições dos parceiros do projecto, o que representa cerca de seis mil milhões de dólares ou, no caso dos grupos indianos, um pouco menos de dois milhões de dólares.

O grupo ONGC, que controla uma participação de 16%, terá de contribuir com mil milhões de dólares, enquanto a Bharat Petroleum e Oil India, com 10% e 4,0%, respctivamente, terão de contribuir em conjunto com outro milhar de milhão de dólares.

O jornal escreveu que os desembolsos já tiveram início, mas recorda que o valor total a ser aplicado no projecto sê-lo-á ao longo de quatro anos.

O bloco Área 1 é operado pelo grupo Total, com 26,5%, tendo como parceiros a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) e PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).

O projecto na sua forma actual inclui a exploração dos campos Golfinho e Atum e a construção de duas unidades de liquefacção com uma capacidade combinada de 12,9 milhões de toneladas por ano. (Macauhub)