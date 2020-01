A exploração semi-industrial de diamantes em Angola poderá acabar a fim de conferir maior competitividade, transparência e eficiência às actividades do sector, disse segunda-feira em Luanda o presidente da Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama).

Ganga Júnior, ao efectuar o balanço das actividades desenvolvidas pelo sector em 2019, disse ser pretensão acabar com a exploração semi-industrial e ficar apenas com as operações industriais, independentemente de serem de cooperativas grandes ou pequenas.

Sublinhou que a ideia é que as empresas cumpram com os requisitos estabelecidos no regulamento aprovado para o efeito, nomeadamente, em relação às regras de exploração, tratamento, protecção do ambiente, comercialização, impostos e apoio social à comunidade.

O presidente da Endiama salientou que o governo está consciente de que o sector mineiro poderá contribuir muito mais para o crescimento e desenvolvimento sustentável do país e sublinhou a aposta no aumento do conhecimento geológico e na formação de quadros para o sector.

“Temos estado a trabalhar com as principais empresas de diamantes do mundo, de forma a acrescentar cada vez mais valor ao sector e, consequentemente, tornar o país no terceiro maior produtor mundial e lapidador de diamantes, tendo em conta as potencialidades existentes no sector”, disse, citado pela agência noticiosa Angop. (Macauhub)