A economia de Macau deverá sofrer uma contracção de 3,7% em 2020, segundo a previsão elaborada pelo Departamento de Economia da Universidade de Macau, terça-feira divulgadas.

Na base da contracção estão, segundo a equipa de investigadores da UM, factores como os “constantes atritos comerciais” entre a China e os Estados Unidos e a redução das receitas do sector do jogo e do turismo.

Kwan Fung, professor assistente daquele departamento da Universidade de Macau, indicou que, apesar de haver um acordo preliminar em termos comerciais entre a China e os Estados Unidos, o foco dos conflitos comerciais internacionais não deverá mudar ao longo deste ano.

Disse ainda que o acordo, embora possa aliviar o problema, não representa um desfecho da disputa entre os dois países.

O professor adiantou que o valor de 3,7% é apenas uma estimativa avançada pela equipa que conduziu o estudo, estando previsto a sua actualização à medida que mais dados venham a ser conhecidos.

Em Dezembro passado, a Economist Intelligence Unit previu que a economia de Macau deverá contrair-se 3,3% este ano, sendo a contracção média no período de 2019/2020 de menos 4,3%, devido ao arrefecimento do sector do jogo e à inexistência de novos projectos de investimento relacionados com o jogo.

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos divulgará dia 28 de Fevereiro próximo os dados relativos à evolução do Produto Interno Bruto de Macau no quarto trimestre de 2019 e no ano. (Macauhub)