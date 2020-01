O Banco Africano de Desenvolvimento doou sete milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para apoiar o Orçamento Geral do Estado de 2020, anunciou quarta-feira o ministro são-tomense ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo dos Santos Vaz.

Este acordo de doação foi assinado em Abidjan (Costa de Marfim) pelo próprio ministro Osvaldo dos Santos Vaz e pelo vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Sherif Khaled.

O ministro são-tomense, citado pela agência noticiosa STP-Press, disse terem ambos os signatários considerado o acordo “histórico”, por ser a primeira vez que o Banco Africano de Desenvolvimento concede apoio financeiro directo ao Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe.

O acordo agora assinado havia sido aprovado pelo Conselho de Administração do BAD a 8 de Janeiro corrente, no âmbito do programa económico-financeiro entre as partes.

Este donativo financeiro segue-se a um outro de cinco milhões de dólares desbloqueados nas últimas horas de Dezembro de 2019 pelo Banco Mundial, também de apoio ao Orçamento do Estado são-tomense de 2020, que contém despesas em dobras no valor equivalente a 159 milhões de dólares. (Macauhub)